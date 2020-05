Consumi reali minimi. la classifica delle auto che consumano meno

Sembra fatto apposta, ma non è così: proprio nei giorni dello sciopero dei benzinai in autostrada pubblichiamo la classifica delle auto che dal benzinaio ci vanno il meno possibile! Oggi ci dedichiamo infatti alle graduatoria dei consumi da economy run registrati nella prova consumi reali Roma-Forlì.

Queste classifiche dei consumi minimi, che vanno confrontate con quelle dei consumi misti, in città e in autostrada, ci dicono chiaramente che è possibile davvero viaggiare con poche gocce di carburante, se davvero si ha la pazienza e la voglia di provarci.

La sfida dell'economy run

A dimostrazione di quanto possa essere alta l'efficienza delle auto nuove vogliamo classificare tutti i dai del consumo minimo, quello registrato davvero in prove da economy run. Il test più estremo e soddisfacente per gli "hypermiler" ci fa capire che chi vuole consumare il meno possibile può ottenere risultati che hanno dell'incredibile, con percorrenze anche oltre i 40 km/l.

Anche la prova dell'economy run è standardizzata nelle modalità, luoghi e lunghezza del percorso. il dato del consumo è registrato per forza di cose dal computer di bordo perché quello "da pieno a pieno" sarebbe poco significativo in un tratto così breve. Il test avviene in andata e ritorno su una strada extraurbana e rettilinea di pianura a una velocità costante di circa 70 km/h e per quasi 30 km complessivi. Non tutte le auto danno il loro meglio a questa andatura, ma la maggioranza ottiene le performance sbalorditive che trovate nelle classifiche qui sotto.

Il meglio dei listini

Come per le ultime classifiche di consumo, anche in questo caso abbiamo selezionato fra le nostre prove solo i modelli tuttora a listino, anche con leggere modifiche o restyling. Le auto con sistemi mild hybrid sono incluse nelle rispettive classifiche del carburante utilizzato (benzina o diesel), mentre per le plug-in hybrid valgono i dati di consumo a batteria scarica. A parità di consumo prevale in classifica l'auto che ha ottenuto per prima il risultato. Qui la classifica completa dei consumi reali negli ultimi nove anni di prove.

