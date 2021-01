Volete sapere quali sono le auto che consumano di meno e quali permettono di risparmiare sui costi di viaggio? La risposta è in questo appuntamento con le classifiche 2020 della prova consumi reali che riporta tutti i risultati ottenuti nei test d'efficienza dell'anno appena concluso.

La nostra prova tradizionale sui 360 km che dividono Roma da Forlì è come sempre il terreno su cui si sfidano auto a benzina, diesel, GPL, ibride, ibride plug-in ed elettriche, trentanove auto in lizza per la classifica assoluta e per quella di alimentazione. Solo quelle a metano non sono della competizione perché il 2020 è stato avaro di nuove auto a gas naturale, ma nella classifica consumi reali degli ultimi 10 anni trovate tutto ciò che vi può interessare.

Un ultima precisazione: i dati che riportiamo in questa pagina corrispondono al risultato medio della prova. Trovate le rilevazioni dettagliate all'interno dei singoli articoli a cui potete accedere cliccando sul nome del modello di vostro interesse.

Ecco chi spende di meno

Prima di lasciarvi alle singole classifiche delle auto vincitrici per alimentazione e alla classifica assoluta 2020 vogliamo però fare una piccola parentesi proprio sulle regine 2020 della spesa di viaggio. Attualizzando la spesa secondo i prezzi dei carburanti di oggi scopriamo che a vincere è un'elettrica, la Tesla Model 3 Standard Range Plus che ricaricata ad una presa domestica ha reso possibile il viaggio Roma-Forlì con soli 10,02 euro.

Al secondo posto nei costi chilometrici si piazza la Dacia Sandero Stepway TCe 100 GPL 1.0 con i suoi 14,54 euro per il gas e terza la Opel Astra 1.5 CDTI che difende l'onore e l'efficienza delle auto diesel con 15,46 euro per il gasolio.

Consumi auto benzina 2020

Partendo dalle auto a benzina, le più vendute in Italia, troviamo al primo posto anche l'auto più acquista dagli italiani, la Fiat Panda nella nuova versione mild hybrid (mhev) che vince con un bel risultato di 3,90 l/100 km (25,6 km/l).

L'italiana batte di un soffio la nuova Opel Corsa 1.2, capace di 3,95 l/100 km (25,3 km/l) ed è seguita al terzo posto dalla nuova Volkswagen Golf 8 col motore 1.5 mild hybrid (4,15 l/100 km, 24,1 km/l), a pari merito con la Ford Fiesta 1.0 mild hybrid.

Consumi auto diesel 2020

Le auto con motore diesel resistono, anche se le novità non elettrificate coi sistemi mild hybrid sono sempre meno. Anche per questo nel 2020 abbiamo provato solo tre modelli che viaggiano a gasolio, riscoprendo però la grande efficienza di auto come la Opel Astra 1.5 CDTI che domina la categoria con i suoi 3,15 l/100 km (31,7 km/l).

Quasi un record per la tedesca che viene avvicinata dalla Mercedes GLA 200 d a quota 3,40 l/100 km (29,4 km/l), mentre la Seat Alhambra 2.0 TDI tocca i 5,80 l/100 km (17,2 km/l)

Consumi auto GPL 2020



Le poche novità a GPL del 2020 sono quasi tutte del gruppo Renault e infatti a giocarsi il primo posto sono due Dacia. A vincere è la Sandero Stepway di seconda generazione col motore 1.0 turbo a quota 6,80 l/100 km (14,7 km/l), seguita dalla Duster con lo stesso propulsore e 7,65 l/100 km (13,0 km/l).

Classifica ibride 2020 (full hybrid)

Tre auto full hybrid nella prova consumi reali 2020, ma sono tre auto importantissime che si sfidano sul terreno delle moderne compatte elettrificate. Parliamo innanzi tutto della nuova Toyota Yaris Hybrid che guida la classifica dall'alto dei suoi 3,60 l/100 km (27,7 km/l).

Seconda è la Honda Jazz da 3,95 l/100 km (25,3 km/l) e terza si piazza la prima Renault Clio ibrida a quota 4,00 l/100 km (25,0 km/l).

Consumi auto ibride plug-in 2020

Le auto ibride plug-in, cioè ricaricabili alla spina, sono il fenomeno di mercato del momento e noi ne abbiamo provate molte nel 2020. Tra queste emerge in efficienza la Mercedes Classe A ibrida plug-in che con un consumo bassissimo, pari a 3,00 l/100 km (33,3 km/l), si guadagna anche il quarto posto assoluto nella classifica storica Roma-Forlì.

Bene anche la sorella con la Stella per famiglie, la Classe B ibrida plug-in (3,55 l/100 km - 28,1 km/l), mentre il terzo posto se lo guadagna un po' a sorpresa la grande Ford Kuga Hybrid da 3,80 l/100 km (26,3 km/l).

Consumi auto elettriche 2020

Nel 2020 abbiamo testato i consumi reali di una sola auto elettrica, ma vi promettiamo che per il 2021 saremo più bravi e proveremo l'efficienza di molte più auto a batteria. Si tratta della nostra Tesla Model 3 che in condizioni climatiche favorevoli (con un caldo moderato) ha ottenuto il migliore risultato di sempre fra le auto a zero emissioni: 11,9 kWh/100 km (8,4 km/kWh).

Con temperature più basse la stessa Tesla non aveva fatto meglio di 14,7 kWh/100 km (6,8 km/kWh). Per scoprire tutte le differenze e i risultati delle due prove potete leggere questo articolo di approfondimento.

Classifica assoluta 2020

Per poter fare qualche confronto in più, anche fra modelli simili e con motorizzazioni diverse, vi proponiamo qui sotto una tabella con tutti i risultati del Roma-Forlì 2020, in ordine assoluto di consumo.

Un'occasione per conoscere proprio tutto sui consumi delle auto più recenti e delle novità che sono oggi nelle concessionarie italiane.

Marca e modello Consumo reale (medio) Mercedes A 250 e EQ POWER Automatic Premium 3,00 litri/100 km Opel Astra 1.5 CDTI 122 CV MT6 5 Porte Ultimate 3,15 litri/100 km Mercedes GLA 200 d 4Matic Premium 3,40 litri/100 km Mercedes B 250 e EQ POWER Automatic Premium 3,55 litri/100 km Toyota Yaris 1.5 Hybrid 4x2 Lounge 3,60 litri/100 km Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid 2WD ST-Line X 3,80 litri/100 km Fiat Panda City Cross Hybrid Launch Edition <mhev> 3,90 litri/100 km Mercedes GLE 350 de 4MATIC EQ Power Premium 3,95 litri/100 km Opel Corsa 1.2 75 CV Edition 3,95 litri/100 km Honda Jazz 1.5 Hybrid Crosstar Executive Bicolor 3,95 litri/100 km Renault Clio Hybrid E-Tech 140 Serie Limitata E-Tech 4,00 litri/100 km Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 GT 4,05 litri/100 km Volkswagen Golf 1.5 eTSI EVO ACT Style DSG <mhev> 4,15 litri/100 km Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV ST-Line <mhev> 4,15 litri/100 km Skoda Superb Wagon iV Style 4,20 litri/100 km Renault Captur E-TECH Plug-in Hybrid 160 Intens 4,20 litri/100 km Hyundai i10 1.0 MPI Tech 4,25 litri/100 km Lancia Ypsilon 1.0 70 CV Hybrid Maryne <mhev> 4,25 litri/100 km Audi A3 Sedan 35 TFSI S tronic Business Advanced <mhev> 4,30 litri/100 km Ford Focus 1.0 Ecoboost Hybrid 155 CV ST-Line X 5 porte <mhev> 4,55 litri/100 km Renault Captur Intens TCe 130 EDC FAP 4,70 litri/100 km Citroen C5 Aircross Hybrid 225 Shine 4,70 litri/100 km BMW 330e Sport 4,75 litri/100 km Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155CV Manuale ST-Line X <mhev> 4,80 litri/100 km Mazda3 2.0 180 CV Skyactiv-X M Hybrid Exclusive <mhev> 4,90 litri/100 km Nissan Juke DIG-T 117 DCT 2WD N-Design 5,00 litri/100 km Peugeot 2008 1.2 PureTech 155 CV GT EAT8 5,00 litri/100 km Mazda CX-30 180 CV Skyactiv-X M Hybrid Exclusive <mhev> 5,10 litri/100 km Mercedes GLA 250 e EQ POWER Automatic Premium 5,10 litri/100 km Jeep Renegade 4xe Trailhawk 5,20 litri/100 km Audi Q5 55 TFSI e quattro S tronic S line plus 5,25 litri/100 km Jeep Compass 1.3 Turbo T4 150 CV DDCT 4x2 Limited 5,45 litri/100 km Suzuki Vitara 1.0 Boosterjet AWD AllGrip Aut. Cool 5,50 litri/100 km Seat Alhambra 2.0 TDI 184 CV DSG 4Drive FR Line 5,80 litri/100 km Subaru XV 2.0i e-Boxer CVT Lineartronic MHEV Premium <mhev> 6,00 litri/100 km Dacia Sandero TCe 100 GPL 15th Anniversary 6,80 litri/100 km Dacia Duster 1.0 TCe 100 Eco-G GPL 4X2 Comfort 7,65 litri/100 km Tesla Model 3 Standard Range Plus (al caldo) 11,9 kWh/100 km *** Tesla Model 3 Standard Range Plus (al freddo) 14,7 kWh/100 km *** Legenda