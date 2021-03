Secondo voi gli automobilisti europei hanno comprato più Fiat Panda o Toyota Aygo? Più Volkswagen Tiguan o Nissan Qashqai? Più BMW X3 o più Alfa Romeo Stelvio? Per rispondere a queste e a tutte le altre domande su chi ha vinto la sfida di mercato vi offriamo tutte le classifiche delle auto più vendute segmento per segmento, categoria per categoria.

Partiamo dalle city car, passiamo per le utilitarie, le medie, le grandi e arriviamo ai SUV, ai crossover, anche di lusso ed elettrici, per finire con le auto di lusso, extra lusso e sportive. Insomma, ce n'è abbastanza per sciogliere ogni dubbio e capire chi sta vincendo la sfida del mercato. I risultati sono quelli delle vendite 2020 in Europa, una gran mole di numeri che riportiamo sulla base delle elaborazioni fatte da Autonomotive News Europe su dati Jato Dynamics.

City car

Nella categoria delle city car, le auto più piccole vendute in Europa e note anche come Segmento A, trionfa anche nel 2020 la Fiat Panda. La piccola italiana che sfrutta la sua grande popolarità nel nostro Paese scende del 21,4% rispetto alle immatricolazioni del 2019, un risultato comunque migliore della media del segmento A che a livello continentale segna un -34,9%.

Fiat Panda

Seconda e poco distante come numero di vendite è la Fiat 500, mentre la Toyota Aygo si piazza al terzo posto ad una certa distanza dalla regina Panda. Ricordiamo che quello delle city car è il quinto segmento per le vendite in Europa.

Fiat Panda 144.348 (-21,4%) Fiat 500 137.265 (-19,7%) Toyota Aygo 83.277 (-16,3%)

Utilitarie

Le auto utilitarie o di Segmento B sono ancora le più vendute in Europa e la regina nel 2020 è la Renault Clio che super la concorrente diretta Peugeot 208. Staccata di pochissimo dalla 208 c'è la sorella Opel Corsa che si piazza al terzo posto.

Renault Clio

Subito fuori dal podio troviamo la Toyota Yaris, mentre una citazione la merita il nono posto dell'elettrica Renault Zoe. Lo scorso anno le utilitarie hanno segnato un -24,5% sul 2019.

Renault Clio 247.351 (-21,9%) Peugeot 208 198.570 (-11,3%) Opel/Vauxhall Corsa 197.192 (-10,5%)

Compatte

A guidare le vendite 2020 delle auto compatte c'è la storica dominatrice, quella Volkswagen Golf che solo ora inizia a cedere quote di mercato a SUV e crossover, ma che tra le segmento C continua a vincere nonostante un -30,5%.

Volkswagen Golf

Seconda e con un calo inferiore è la Skoda Octavia, mentre il terzo posto è della Ford Focus. Interessante, al quarto posto, il +2,9% Toyota Corolla. A livello continentale il segmento delle compatte è al terzo posto con un calo del 22,1%.

Volkswagen Golf 283.651 (-30,5%) Skoda Octavia 181.039 (-17,8%) Ford Focus 172.565 (-22,7%)

Medie

La Volkswagen Passat è forse l'auto media ancora oggi più conosciuta e a quasi cinquant'anni dalla nascita risulta anche essere la più venduta in Europa. Merito di un calo contenuto al 7,4%, molto inferiore alla media del segmento D che segna invece un -28.5%.

Volkswagen Passat

Dietro di lei e molto staccata c'è la Skoda Superb, seguita con un ulteriore pesante distacco dalla Peugeot 508. La categoria delle auto medie, sia berline che station wagon, resta comunque fuori dalla Top 10 per segmento.

Volkswagen Passat 115.763 (-7,4%) Skoda Superb 60.254 (-12,6%) Peugeot 508 28.741 (-29,6%)

Coupé e Cabriolet

Il segmento della auto coupé e cabriolet sta raggiungendo i suoi minimi storici per le vendite in Europa ed è in terzultima posizione con un pesante -57,8% nel 2020. In questa nicchia vince un'americana, la Ford Mustang al -28,1% con le sue 7.151 unità vendute.

Ford Mustang

Numeri ancora più bassi per la Mazda MX-5 che precede l'Alpine A110. Al quarto posto si piazza la Toyota Supra con un +8,2%.

Ford Mustang 7.151 (-28.,1%) Mazda MX-5 4.728 (-66,9%) Alpine A110 1.325 (-70,0%)

Monovolume piccole

Altra specie sull'orlo dell'estinzione o quasi è quella delle monovolume piccole, categoria guidata dalla Honda Jazz che supera di poco la Fiat 500L.

Honda Jazz

Al terzo posto c'è un'altra sorpresa elettrica, la Kia e-Soul che scala la classifica di un segmento che invece segna un -45,1%.

Honda Jazz 25.112 (-19,3%) Fiat 500L 21.869 (-40,2%) Kia e-Soul 8.012

Monovolume compatte

Poco meglio se la cavano le monovolume compatte, categoria che vede un costante calo di vendite (-47,1% nel 2020) in favore di SUV e crossover. In questo "orticello" residuo prevale la Volkswagen Touran, anche se la -37,2%.

Volkswagen Touran

Sul secondo gradino del podio c'è la Renault Scenic, con la Citroen C4 SpaceTourer che chiude il trio delle più vendute.

Volkswagen Touran 46.911 (-37,2%) Renault Scenic 36.173 (-53,3%) Citroen C4 SpaceTourer 26.461 (-47,1%)

Monovolume grandi

Con le monovolume grandi restiamo nell'ambito delle auto che interessano solo ad una minoranza degli automobilisti europei e che prosegue la flessione al -38,3%. In una classifica che non riesce a raggiungere le dieci posizioni vince la Mercedes Classe V, anche se in calo del 22,8%.

Mercedes Classe V

Seconda è la Seat Alhambra, seguita dalla Ford S-Max, mentre all'orizzonte non si vedono nuove auto di questo tipo che possano invertire la tendenza alla quasi sparizione.

Mercedes Classe V 24.113 (-22,8%) Seat Alhambra 15.523 (-35,3%) Ford S-Max 13.312 (-43,8%)

SUV e crossover piccoli

Risaliamo decisamente le preferenze degli europei per passare ai SUV e crossover piccoli, categoria che si piazza al secondo posto a livello continentale. In questo gruppo di successo che flette meno del mercato (-18,3%) la prima è la Renault Captur, seguita dalla Volkswagen T-Roc.

Renault Captur

Terza è la Peugeot 2008, con Dacia Duster e Hyundai Kona che salgono in classifica. La Ford Puma è la migliore nuova entrata, al sesto posto.

Renault Captur 177.556 (-20,3%) Volkswagen T-Roc 158.776 (-23,4%) Peugeot 2008 156.150 (-6.1%)

SUV e crossover compatti

Restiamo tra le tipologie di auto più amate in Europa, quella dei SUV e crossover compatti che raggiunge la quarta posizione in classifica. Prima in questo particolare e apprezzato segmento è la Volkswagen Tiguan.

Volkswagen Tiguan

La Nissan Qashqai è seconda solo di un migliaio di immatricolazioni e la Peugeot 3008 segue e breve distanza.

Volkswagen Tiguan 136.616 (-33,9%) Nissan Qashqai 135.495 (-37,9%) Peugeot 3008 124.861 (-35,9%)

SUV e crossover medi

Saliamo di categoria per trovare i SUV e crossover grandi, quelli che a volte hanno la terza fila di sedili e che interessano solitamente le famiglie numerose.

Skoda Kodiaq

A vincere è la Skoda Kodiaq, davanti a Peugeot 5008 e all'ibrida plug-in Mitsubishi Outlander PHEV.

Skoda Kodiaq 69.748 (-22,8%) Peugeot 5008 53.593 (-30,2%) Mitsubishi Outlander PHEV 26.630 (-21,3%)

SUV e crossover grandi

La tipologia dei SUV e crossover grandi, ma non premium, è praticamente sconosciuta in Italia, ma in Europa trova ancora qualche estimatore. Parliamo del segmento ultimo in classifica che però premia col primo posto un vero mito dell'offroad come la Toyota Land Cruiser.

Toyota Land Cruiser

La Ford Explorer è seconda, degna rappresentate del gigantismo americano, con il terzo gradino del podio destinato alla Mitsubishi Shogun Sport, nota anche come Pajero Sport e non importata ufficialmente in Italia.

Toyota Land Cruiser 4.501 (-29,0%) Ford Explorer 2.545 Mitsubishi Shogun Sport 536 (-2,7%)

Elettriche

Ormai quella delle auto elettriche può essere considerata una tipologia a sé stante che nel 2020 vale 733.109 immatricolazioni (+105,6%) e il sesto posto assoluto tra i segmenti.

Renault Zoe

La più venduta è la Renault Zoe, seguita da Tesla Model 3 e Volkswagen ID.3.

Qui trovate la classifica completa.

Renault Zoe 99.686 Tesla Model 3 85.685 (-9,4%) Volkswagen ID.3 56.082

Piccole premium

Iniziamo ad esplorare il lato "premium" del mercato, quello dei veicoli che offrono qualcosa di più in termini di marchio, immagine, finiture, motorizzazioni e in generale di prestigio e lusso percepito.

MINI 3 porte

Prima e trionfatrice assoluta tra le piccole premium è la MINI che contiene le perdite al -16,7% e vende il doppio dell'Audi A1 Sportback. Terza è la Lancia Ypsilon, al momento ultima rappresentate del glorioso marchio torinese.

MINI 110.343 (-16,7%) Audi A1 Sportback 57.850 (-25,6%) Lancia Ypsilon 43.080 (-26,7%)

Compatte premium

Se saliamo alle compatte premium la scelta si allarga di molto perché i Costruttori tedeschi hanno deciso di sfidarsi apertamente in quest'arena delle Segmento C di lusso. A spuntarla nel 2020 è la Mercedes Classe A che domina davanti alla BMW Serie 1.

Mercedes Classe A

Terza è l'Audi A3 in versione Sportback e Sedan, mentre a interrompere il monopolio delle teutoniche ci pensa l'ormai pensionata Alfa Romeo Giulietta che si guadagna l'ottavo posto con 11.083 immatricolazioni.

Mercedes Classe A 157.620 (-21,0%) BMW Serie 1 107.499 (-2,9%) Audi A3 96.280 (-22,6%)

Medie premium

Altro storico terreno di sfida per i marchi tedeschi è quello delle auto medie premium che, nel 2020, premia la BMW Serie 3 come vincitrice (-3,0%) e mette al secondo posto un'elettrica pura come la Tesla Model 3.

BMW Serie 3

Terza è l'Audi A4 e la Mercedes Classe C deve accontentarsi del quarto posto. Un'altra elettrica nella Top 10 è la Polestar 2, con i colori italiani difesi dal settimo posto dell'Alfa Romeo Giulia (7.418 unità per un -31,2%).

BMW Serie 3 118.165 (-3,0%) Tesla Model 3 86.213 (-9,3%) Audi A4 77.077 (-25,3%)

Grandi premium

Ennesimo trio di tedesche a rivaleggiare nel segmento delle auto grandi premium e nuova vittoria per BMW che piazza al primo posto la Serie 5.

BMW Serie 5

Seconda per sole 177 immatricolazioni in meno è la Mercedes Classe E e terza è l'Audi A6. La Maserati Ghibli si prende il decimo posto con le sue 1.005 unità vendute.

BMW Serie 5 59.537 (-33,0%) Mercedes Classe E 59.360 (-33,1%) Audi A6 55.713 (-32,5%)

Premium di livello superiore

Il massimo del comfort, della tecnologia e del lusso prodotto in serie lo troviamo nel segmento premium di livello superiore, quello delle ammiraglie a cui non manca praticamente nulla per soddisfare le brame dei più esigenti.

Porsche Taycan

In questo settore vince un po' a sorpresa una new entry elettrica, la Porsche Taycan che vende il doppio di una classica regina della categoria come la BMW Serie 7. Terza è l'Audi A7 Sportback, mentre la Tesla Model S inserita in questo segmento sfiora il podio con la sua quarta piazza.

Porsche Taycan 12.017 BMW Serie 7 6.348 (-32,5%) Audi A7 Sportback 5.787 (-28,5%)

Coupé premium

Da Monaco di Baviera arriva l'ennesima battuta vincente, quella della BMW Serie 2 Coupé che è la numero uno nella fascia delle coupé premium.

BMW Serie 2 Coupé

Poco distante c'è una sportiva abituata a vincere le classifiche di vendita come la Porsche 911, seguita dalla Mercedes Classe C Coupé.

BMW Serie 2 Coupé 10.309 (-32,7%) Porsche 911 9.307 (-21,6%) Mercedes Classe C Coupé 7.436 (-57,9%)

Cabriolet premium

Piccoli numeri di vendita per le cabriolet premium, auto da appassionati del genere che trovano nella BMW Z4 la loro preferita.

BMW Z4

A seguire c'è la Mercedes Classe C Cabrio e la Porsche 911 Cabriolet, versioni scoperte delle protagoniste della categoria precedente.

BMW Z4 8.271 (-19,2%) Mercedes Classe C Cabrio 6.826 (-45.2%) Porsche 911 Cabriolet 6.034 (+19.9%)

SUV compatti premium

L'unica regina svedese in queste classifiche Europa 2020 è la Volvo XC40 che si aggiudica il titolo di SUV premium compatto più venduto e segna un lusinghiero +24,6% rispetto al 2019.

Volvo XC40

Un po' staccata troviamo la BMW X1 e ancora più indietro l'Audi Q2 che occupa la terza posizione. Tra le nuove entrate più vivaci si segnalano l'Audi Q3 Sportback al settimo posto e la Mercedes GLB, decima nel segmento.

Volvo XC40 105.081 (+24,6%)

BMW X1 88.017 (-20,1%)

Audi Q2 57.595 (-26,1%)

SUV medi premium

Mercedes torna a far brillare la sua Stella quando si parla di SUV medi premium, quelli per intenderci che includono la regina del segmento Mercedes GLC.

Mercedes GLC

Volvo porta a casa una medaglia d'argento con la XC60 e per quella di bronzo arriva la BMW X3.

Mercedes GLC 73.515 (-8,3%) Volvo XC60 69.902 (-15,1%) BMW X3 61.867 (-25,1%)

SUV grandi premium

È sempre una questione fra tedeschi e svedesi quella che vede di fronte i SUV grandi premium più venduti. In questo caso la spunta la BMW X5, ma la Mercedes GLE è molto vicina e in grande crescita (+75,6%).

BMW X5

Terza è la Volvo XC90, mentre alla Range Rover Sport spetta la quarta piazza.

BMW X5 41.585 (-9,3%) Mercedes GLE 40.292 (+75,6%) Volvo XC90 24.590 (-17,9%)

Super sportive ed extra lusso

Il segmento delle cosiddette "exotic", ovvero le auto super sportive ed extra lusso, vale 11.864 immatricolazioni nel 2020 in Europa e a guidare questo piccolo gruppo di giocattoli per ricchi c'è la Bentley Continental GT.

Bentley Continental GT

Due italiane tallonano però da vicino l'inglese e sono la Ferrari 488 e la Lamborghini Urus. Tra l'altro tutta la Top 10, che vede al quarto posto la Ferrari 812, è interamente composta da gioielli italici e britannici.